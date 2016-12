Tragedia Keane, morti due cugini per un'esalazione tossica

Domani l'Irlanda sfiderà la Scozia per le qualificazioni europee, ma in campo potrebbe non esserci Robbie Keane, attaccante dei Los Angeles Galaxy, con un passato all'Inter. Il giocatore è stato colpito da una tragedia: due suoi cugini sono morti dopo essere rimasti intossicati durante un'ispezione di alcuni tubi sotterranei in un complesso residenziale a Portmarnock, a nord di Dublino. "Keane è triste", le parole del ct O'Neill.