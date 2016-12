Tragedia in Svezia, un tumore stronca Segerström a 33 anni

16:56 - Ha giocato la sua ultima partita contro il Torino, il 31 luglio. Erano i preliminari di Europa League e Pontus Segerström era pure stato espulso per un fallo da calcio di rigore. Pochi giorni dopo, l'11 agosto, a Segerstöm è stato diagnosticato un tumore al cervello che l'ha condotto in fretta alla morte, avvenuta stamattina. Ne dà la notizia lo stesso Brommapojkarna, club di cui Pontus era capitano, su Twitter.

Pontus era arrivato al Brommapojkarna giovanissimo. Con il Bromma aveva esordito e fatto le prime esperienze in prima squadra, prima di emigrare in Danimarca e Norvegia dove con lo Stabaek vinse il campionato norvegese 2008, gioia più grande della sua carriera.

"Una tragedia - racconta il presidente del club Ola Danhard a Expressen - era un ragazzo rispettato da tutti, un leader che non aveva mai bisogna di alzare la voce. Due giorni fa stava benissimo e ora non c'è più. Pensiamo alla moglie e ai figli Teodore e Alvine. Siamo tutti tristissimi, abbiamo fatto una cerimonia allo stadio con i ragazzi della squadra."