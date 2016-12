Tragedia in Germania, trovato morto l'ex difensore del Bologna Steve Gohouri

Gohouri era dato per disperso dal tre settimane. Secondo quanto riferito dalla polizia tedesca, soffriva di depressione ed era finito in un giro di strozzini. A inizio dicembre aveva partecipato alla festa di Natale del suo club attuale, poi era sparito. I suoi familiari lo aspettavano a Parigi, ma non è mai partito dalla Germania. Poi il tragico ritrovamento la notte di Capodanno e l'identificazione.



Cresciuto nella Serie B svizzera, Gohouri nel 2002 andò in prestito al Bologna, dove però non riusci a sfondare. Da lì poi i passaggi al Vaduz, allo Young Boys. Nel 2007 si trasferì al Borussia Moenchengladbach (47 partite e due reti), guadagnandosi la convocazione del ct della nazionale della Costa d'Avorio e la partecipazione alla Coppa d'Africa nel 2008. In seguito a qualche problema diciplinare poi venne allontanato dal Gladbach, ma giocò ad alti livelli ancora nel Wigan e al Maccabi Tel Aviv. Infine la quarta serie tedesca al TSV Steinbach e la tragica morte per annegamento, su cui gli investigatori stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dei fatti.