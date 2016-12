Tragedia in Argentina: Psg con il lutto al braccio contro il Chelsea

15:14 - La conferenza di Laurent Blanc alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea si apre con l'omaggio alle vittime dell'incidente in elicottero in Argentina e con le condoglianze alle loro famiglie. E annuncia che mercoledì il Psg porterà il lutto al braccio. Sulla partita: "Al fischio d'inizio partiamo eliminati quindi dovremo andare a guadagnarci la qualificazione. Dovremo stare attenti alle provocazioni di Diego Costa".

"Il Psg ha sempre più esperienza e conosciamo meglio il Chelsea rispetto all'anno scorso. E' chiaro che ne abbiamo meno rispetto a loro, pur avendo elementi come Ibrahimovic, Thiago Silva e David Luiz - ha proseguito Blanc - Sappiamo che dovremo per forza segnare almeno una rete per poter passare il turno. Cercheremo di giocare in maniera intelligente, cercando di attaccare ma allo stesso tempo mantenendo la massima attenzione in difesa. Courtois? All'andata ha fatto una grande partita, speriamo che domani sia meno in forma".