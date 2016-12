Tragedia Germanwings, cambiano volo all'ultimo istante e si salvano

10:18 - Salvi per miracolo. Vivi per un cambio di programma deciso quasi all'ultimo istante. Casualità del destino che ha salvato la vita ai componenti di una squadra di calcio svedese, il Dalkurd Borlänge, militante nella Divisione 1 del paese scandinavo. Provvidenziale la decisione di cambiare volo, per evitare una lunga attesa per la coincidenza a Dusseldorf. Così, il cambio, la decisione di non salire a bordo dell'Airbus A320 della Germanwings in rotta da Barcellona verso la città tedesca caduto sulle Alpi Francesi. "Possiamo dire che siamo stati molto, ma molto fortunati", ha scritto Il direttore sportivo Adil Kizil. "Siamo sconcertati e addolorati per quanto successo".

