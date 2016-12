Tragedia Chapecoense, richiesta Atletico Nacional: "Dategli la Copa Sudamericana"

La tragedia della Chapecoense ha toccato tutto il mondo dello sport. Tra le migliaia di messaggi di solidarietà per i familiari delle vittime dell'incidente aereo, c'è anche un'iniziativa arrivata dall' Atletico Nacional , la squadra che i brasiliani avrebbero dovuto sfidare in finale. I dirigenti e tutta la rosa della società colombiana hanno chiesto alla Conmebol di assegnare la Copa Sudamericana alla Chapecoense.

Di fronte a una tragedia di questa portata le ambizioni societarie, di giocatori e dello staff sono passate in secondo piano. Da lì il nobile gesto della squadra di Medellin che ha avanzato richiesta alla federazione sudamericana di assegnare il titolo alla squadra brasiliana, una coppa in memoria di quella che sarà ricordata come la "favola Chape", ma senza il lieto fine. L'Atletico Nacional dopo aver vinto la Copa Libertadores avrebbe giocato la finale per raggiungere una storica doppietta, ma davanti al lutto hanno fatto un passo indietro.



In rete, intanto, è apparso il video della festa dei giocatori della Chapecoense negli spogliatoi dopo aver raggiunto sul campo la qualificazione all'atto finale della Copa Sudamericana dopo il pareggio contro il San Lorenzo.