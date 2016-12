Tragedia Chapecoense, in Serie A 1' di silenzio e lutto al braccio

Un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio e l'invito ai club a scendere sul terreno di gioco con il lutto al braccio, in occasione della 15a giornata di campionato. E' quanto ha deciso la Lega Serie A, d'intesa con la Figc, per commemorare le 71 vittime dell'incidente aereo avvenuto nelle scorse ore in Colombia in cui hanno perso la vita, tra gli altri, i giocatori e lo staff della Chapecoense.