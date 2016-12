Tra i convocati contro la Croazia tornano El Shaarawy e Matri

Archiviato lo stage in azzurro, sono 28 i giocatori convocati dal ct Antonio Conte per la gara contro la Croazia, valida per le qualificazioni europee, in programma il 12 giugno a Spalato e per l'amichevole del 16 a Ginevra contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Le novità del ct sono la convocazione di Nicola Sansone (Sassuolo) e i ritorni in azzurro di Alessandro Matri (Juventus) e Stephan El Shaarawy (Milan).