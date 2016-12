Tourè, parla l'agente: "Yaya umiliato da Guardiola"

"La decisione è sua e va rispettata - ha spiegato Dimitri Seluk al Sunday Mirror - Se vincerà la Champions League andrò fino a Londra e dirò davanti ad ogni televisione che è il miglior allenatore del mondo. Ma se il City non vincerà la Champions, allora mi aspetto che Pep abbia il coraggio di dire che ha sbagliato ad umiliare un gran giocatore come Touré".



"Forse crede - attacca ancora il procuratore - che sia sufficiente per il mio assistito giocare gli ultimi dieci minuti di una partita di Coppa di Lega contro una squadra di League One". Ma l'agente di Tourè esclude un addio anticipato al City: "A gennaio non andrà via, rispetterà il suo contratto, con la speranza di avere un'opportunità per dimostrare quanto vale".



Durante l'estate, il centrocampista ivoriano era stato accostato ripetutamente all'Inter. L'affare, complice anche l'addio di Mancini, non si è poi concretizzato. Anzi, è il caso di ricordare che il mancato acquisto di Tourè era stato uno dei motivi di frizione tra l'ex allenatore dell'Inter e la nuova proprietà cinese.