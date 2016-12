Totti, una festa senza fine: e la Roma rinasce

La carta d'identità dice 40, ma gli Dei sono immortali e l'età poco importa. Per chi come Totti sta nel ristretto cerchio degli Dei del calcio, quello che conta sono le emozioni che riesce a regalare e le magie che escono dai suoi piedi. In un Olimpico deserto, il capitano giallorosso si è preso sulle spalle la squadra portandola a una vittoria importante sì per il futuro in Europa, ma ancora di più perché regala giorni di tranquillità in vista della sfida ancora più importante di domenica sera contro l'Inter.



E' mancato il gol, che sarebbe stato il numero 100 nella gestione Spalletti, ma per uno che solo in Serie A ha appena centrato il traguardo dei 250 è solo una quisquilia. Molto più importante ricreare un po' di entusiasmo intorno alla squadra con le sue giocate deliziose e mandare in gol altri compagni alla ricerca della fiducia perduta. "Neanche a 25 mi sentivo così bene" ha detto a fine partita. Parole che suonano dolci come il miele per i tifosi che sognano di rimandare di un altro l'anno l'appuntamento con il ritiro, ma che forse preoccupano Spalletti e Pallotta. Il futuro più prossimo, però, si chiama Inter, una delle sue vittime preferite (11 i gol segnati ai nerazzurri in carriera, con la Lazio la big a cui ha segnato di più). E chissà che la festa non si prolunghi ancora, magari con un golletto che suggelli una settimana da Dio. Ops da Totti...