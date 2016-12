Totti svela il segreto: "Sono tranquillo grazie a Ilary"

Una cena con la moglie e gli amici di sempre per smaltire la rabbia dopo l'esclusione di domenica. È il settimanale Chi (in edicola da mercoledì 24) a svelare il post Roma-Palermo di Francesco Totti. Il capitano della Roma viene dipinto come sereno e allegro. Al suo fianco la moglie, Ilary Blasi, alla quale Totti rivolge un pensiero di ringraziamento: "Ilary è la mia fortuna. Mi aiuta a restare tranquillo". Sono le prime parole dell'attaccante dopo la polemica con Spalletti. Come rivela il settimanale, alla cena - in un ristorante della Capitale - era presente anche Daniele De Rossi. Totti e la moglie sono in attesa del terzo figlio: la Blasi è infatti all'ottavo mese e sempre secondo Chi nascerà un maschietto.