Totti? Segna più di Ibra, Ronaldo e Higuain

Totti, nessuno come lui nell'Europa che conta, ovvero nei cinque campionati top. A 40 anni, dopo il gol a Marassi, e dopo tutto quello che gli è piovuto addosso per otto mesi, gli ultimi trenta giorni sono da... Totti, appunto. Da fenomeno. Perché a conti fatti, e i conti li ha fatti Opta, oggi il capitano giallorosso è il miglior bomber europeo, perlomeno quello con la migliore media gol-minuti giocati, che non vuole dire niente e può dire tutto.



Con 5 reti in 328 minuti, quelli che la stagione romanista gli ha permesso e con questo vertiginoso incedere dal 17 marzo a Bergamo contro l'Atalanta, Totti ha una media di 1 gol ogni 65,6 minuti. La migliore. Meglio di Ibrahimovic (secondo con 34 reti, una ogni 67,71 minuti), di Suarez (quinto con 35 gol, uno ogni 84,96 minuti) e del Pipita Higuain (settimo, 32 reti, una ogni 87,41 minuti).

Sono cifre, non paradossi. Sono i numeri di questo breve e immenso Totti di primavera che ha portato la Roma al sicuro in Champions League e le consente di dare pensieri al Napoli che deve difendere il secondo posto dal'assalto. Un punto in più a favore dei 40 anni del capitano e di quel che sarà il suo domani.