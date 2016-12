Totti punge la Lazio: "All'ultimo derby ho fatto solo le maglie..."

E' sempre derby per Francesco Totti . Il capitano della Roma , scherzando con i tifosi, ha punto i rivali della Lazio : "All'ultimo derby hanno fatto tutto Iturbe e Yanga Mbiwa. Io ho fatto solo le magliette...". Il numero 10 ha così ricordato la maglia con la scritta "game over" esibita dopo la vittoria nella stracittadina che è valsa la qualificazione alla Champions. A Pinzolo entusiasmo giallorosso con Garcia che ha caricato tutti: "Arriveremo in alto".

Di derby Totti ne ha giocati molti: "Una partita speciale. Da romano e romanista per me è così. Il bello sono anche gli sfottò e le prese in giro. Il derby più importante? Tutti quelli vinti".

A ricordare l'ultima sfida con la Lazio anche l'eroe Yanga-Mbiwa: "Lo stacco di testa per il gol alla Lazio? Non so neanche io come mi sia venuto...".

Sera di festa per la presentazione della squadra a Pinzolo e Rudi Garcia è apparso sereno e fiducioso per la stagione: "Va bene riposare, ma ora bisogna lavorare. Sono contento di aver portato molti giovani a Pinzolo. Questa rosa ha ottenuto due secondi posti, ora i nostri ragazzi ci porteranno in alto. C'è un clima splendido, grazie a tutti".