Totti, parla Ranieri: "Gestirlo è facilissimo, il problema è l'ambiente intorno"

"Uno è campione non solo perché ha avuto il dono del talento, ma anche perchè ha qualcosa in più nella testa, perché sa cosa fare e come, Totti è uno di questi". Ranieri analizza poi il momento del suo Leicester: "Siamo tornati con i piedi per terra - ha detto a 'Radio anch'io Sport - "L'anno dopo è proprio come me l'aspettavo. Quel che è successo l'anno scorso è incredibile. Ora sto cercando di riportare i giocatori ai nostri discorsi normali, non possiamo giocare alla pari con le grandi. Ci hanno preso le misure, ma noi stiamo pensando a un piano b, ad altre soluzioni. Mi aspettavo questa partenza difficile e ero curiosissimo della Champions, dove invece sta andando molto bene, due partite due vittorie, per noi è tutta esperienza. Il sogno sarebbe superare la fase a gironi".