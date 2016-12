Totti: "Napoli-Roma sia una festa. Vicino alle famiglie colpite da lutti nel calcio"

22:40 - Napoli-Roma sia una partita di calcio in cui la sola rivalità sia quella sportiva. Una giornata fatta di emozioni, di rispetto, di comportamenti corretti. Questo il messaggio arrivato da giallorossi e azzurri, da Garcia e Benitez in vista del big match di domani, questo l'appello alla vigilia del primo faccia faccia tra le due squadre, e le due tifoserie, dopo i fatti delle scorso 3 maggio e la morte di Ciro Esposito. Appello cui si è unito anche Francesco Totti attraverso un messaggio scritto sul suo sito ufficiale.

"Mi sono sempre dissociato da ogni forma di violenza - ha scritto il capitano giallorosso - e rinnovo questo mio pensiero pensando alla giornata di domani, sperando che vivremo una festa di puro sport. Da padre e da uomo voglio dare un abbraccio pieno di calore a tutte le famiglie che sono state colpite da lutti nel calcio e nello sport. Penso alla famiglia De Falchi, alla famiglia di Ciro Esposito, a quella di Stefano e Cristian, alla famiglia Sandri. E mi sento vicino a tutte quelle che hanno vissuto disgrazie come queste: molti angeli ci guardano dall'alto e loro per primi desiderano che certe cose non accadano più".