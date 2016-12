Totti: "Lo scudetto per i miei 38 anni"

09:13 - Eccolo Francesco Totti. Sabato 38 anni e come sentirsene dieci di meno (lo dice Rudi Garcia). Lui pronto a dare tutto di se stesso. Oggi come sempre. E parla a Roma TV. Con un progetto, per cominciare: "Vorrei rivincere uno scudetto". E questo, chissà, è l'anno buono.

Gli fanno scorrere immagini della sua carriera, della sua vita: il battesimo, al mare con la maglia numero quattro, il bacio di Papa Giovanni Paolo II ("Ha baciato quattro bambini, uno ero io. Un segno del destino"), le giovanili con Nesta, "mio grande amico, abbiamo fatto assieme un lungo percorso, e già si capiva che potevamo essere i capitani di Roma e Lazio".

E poi l'idolo di gioventù. E non solo. Giuseppe Giannini: "E' sempre stato un modello. Ho giocato assieme a lui. Ho dormito nei ritiri con lui. Lo identificavo come capitano e ho seguito le sue tracce". La famiglia, mamma e papà che lo seguono sempre, "e sono fondamentali". La moglie Ilary che gli regala la serenità necessaria per affrontare ogni problema. I tifosi della Roma: già, essere tifosi della Roma, "un orgoglio a 360 gradi".



E ancora, il presente. James Pallotta e al tecnico Rudi Garcia. Per Totti il patron statunitense "è un personaggio grandioso, giovane dentro. Sta facendo grande la Roma e continuerà in futuro, anche se non dovesse riuscire a darci lo stadio di proprietà, la nuova casa della Roma che tutti aspettiamo con ansia. Garcia? Un grande, e non perchè mi deve far giocare. Mentalmente ha un altro passo, non ha fatto nessuna fatica a calarsi nel calcio italiano. Tratta tutti allo stesso modo, fa sentire tutti importanti, fa stare bene. Per lui diamo il 101%, speriamo di condividere cose importanti molto presto".