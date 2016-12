Totti, gli auguri di Sabatini: "Gioca con la gioia di un bambino, è questa la sua forza"

Walter Sabatini si unisce al coro universale di auguri che hanno riempito il 40° compleanno di Fancesco Totti: "Speriamo possa continuare ancora a splendere come ha fatto fino ad oggi e che possa avere ancora la gioia di giocare - dice il d.s. giallorosso a Premium Sport -. E' questa la cosa che gli permetterà di essere se stesso in campo ancora per parecchio tempo. Lui gioca con la gioia di un bambino ed è questa la sua forza".