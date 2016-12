28 ottobre 2014 Totti, Gervinho & co., la Roma premia il miglior sosia La società giallorossa lancia un contest su Twitter. Il tifoso più somigliante vince un viaggio nella Capitale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:27 - C'è chi punta sul biondo alla Totti, chi scommette sulla barba di De Rossi e altri, più audaci, sul taglio di capelli di Gervinho. La Roma ha lanciato un simpatico contest di Halloween su Twitter invitando i tifosi che somigliano ai giocatori giallorossi a mandare le proprie foto. L'iniziativa è stata subito raccolta dai fan, allettati dal viaggio a Roma come premio. Chi non somiglia a nessun asso giallorosso, invece, è ricorso al fotoritocco. Con risultati non sempre ottimi...