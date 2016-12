Totti e Buffon, leggende d'Europa

17:32 - Unica in Europa, la Juventus. Unico in Europa lui, Gigi Buffon. Sono la squadra e il portiere a poter vantare, oggi, il primato "zero gol subiti", nemmeno su calcio di rigore, oramai. In gare ufficiali, campionato e Coppe europee. Perdipiù vincendo tutte e 6 le partite giocate. Caduto il Barcellona, a Parigi, a nessun altro è riuscita tale impresa, che non è sensazionale -sia chiaro-, ma è indicativa di un dato oggettivo che significa forza fisica e tecnica, convinzione e quella "statura" europea che i bianconeri questa sera vogliono esibire a Madrid. E' l'esame che conta, quella soglia di maturità fatalmente da oltrepassare.

Per Buffon è un po' come per Totti. A quali e quanti record può ambire? Con la maglia della Juventus non prende gol dal 28 aprile, allora era stato Zaza in Sassuolo-Juve 1-3 a superarlo. In assoluto l'ultima rete subita (peraltro la più mortificante) è stata quella di Godin, Italia-Uruguay 0-1 e quella frettolosa e avvilente cacciata dal Mondiale brasiliano. Era il 24 giugno, la Juve era di Conte, la Nazionale di Cesare Prandelli, poi tutto è cambiato e oggi è una nuova vita. Per Buffon è cambiato tutto anche sulle linea privata.

Così vantiamo Totti, neo-primatista europeo del gol più "anziano" in Champions League. E possiamo esibire l'imbattibilità stagionale di Gigi Buffon, l'unico in Europa. Uomini-simbolo e orgoglio del calcio italiano, a patto che Diego Godin, a giugno con la maglia dell'Uruguay e stasera con quella del'Atletico, non decida di dargli (darci) un dispiacere.