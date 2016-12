Totti chiama Dzeko: "Lui è un top player"

"Spero che Dzeko possa arrivare alla Roma perché è un top player e ci aiuterebbe a vincere". La benedizione arriva da Francesco Totti , in conferenza stampa dall'Australia, pre amichevole con il Real. "Quando lo incontrerò martedì prossimo in amichevole, non gli dirò nulla anche perché non sta a me convincerlo. Per fortuna c'è Pjanic che lo conosce bene. Spero che possa arrivare perché è un campione formidabile che potrebbe regalarci tante soddisfazioni".

Totti domani giocherà contro il Real Madrid di Benitez. Non ci sarà la bandiera Casillas, passato al Porto: 'Mi dispiace non rivedere Iker. Lui è stato un'icona del club. L'ho conosciuto ed è una persona e un campione straordinario. Affrontare squadre forti come il Real è sempre stupendo e con loro non sarà mai un'amichevole. Cosa ho visto dell'Australia? Per il momento solo i campi di allenamento...', ha concluso Totti.



Accanto a lui c'era il tecnico, Rudi Garcia. "Gli acquisti che dobbiamo fare sono chiari. Le cose a volte vanno piano ma dobbiamo essere sicuri della qualità dei giocatori che prendiamo. C'è ancora tutto il tempo, sono molto tranquillo". E sulla sfida col Real, il tecnico ha concluso: "Anche l'anno scorso abbiamo giocato contro grandi squadre in preparazione. Champions? Il sorteggio è molto importante, l'anno scorso abbiamo avuto il girone più difficile e stavamo quasi per superare il turno. Ovviamente vogliamo fare meglio dell'anno scorso, vogliamo gli ottavi di finale. Siamo in fase di crescita, l'anno scorso ci deve servire da esperienza".