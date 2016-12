Totti, che traguardo: 600 volte Roma

Un Olimpico che ha sfiorato le 60mila presenze per applaudire Totti e omaggiarlo come meglio non si poteva.



Dal 28 marzo 1993, in Brescia-Roma 0-2, di tempo ne è passato davvero tanto. E ora per il numero 10 giallorossi inizierà un'altra sfida, quella del rinnovo fino al giugno 2017, poi il ritiro. Ormai è quasi tutto definito e a Trigoria filtra ottimismo. Non era così soltanto un mese fa, ma si sa che le cose (ed è un bene) cambiano in fretta e si possono sistemare.



A queste 600 presenze in A, vanno sommate le altre competizioni. Così Totti con quella contro il Chievo è salito a 757 presenze in giallorosso: 55 in Coppa Italia, 5 in Supercoppa Italiana e 97 nelle Coppe europee. Sì, una leggenda vera, ma non solo di Roma.