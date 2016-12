Totti all'Europeo e Roma seconda: i sogni "impossibili" di Florenzi

I sogni "impossibili" di Alessandro Florenzi per la primavera-estate. Uno sta scritto nel suo cuore, e riguarda capitan Totti che lui vorrebbe avere accanto a sé nel prossimo europeo, in Nazionale. Un altro, è nei progetti della Roma che insegue il secondo posto all'ultimo respiro. Sabato sera sarà a San Siro, ospite del Milan.



Sul primo (sogno) ci sono le ferree regole del ct Conte, e diciamo anche la volontà di Totti che dalla Nazionale si è esentato dieci anni fa: come si può pensare a un rientro pro-Europeo, a 40 anni? L'altro (sogno) è anche di competenza del Napoli che dovrebbe non vincere al San Paolo contro il Frosinone. Siamo ai confini della realtà. Ma tant'è.

"Agli Europei -ha detto Florenzi- daremo filo da torcere a tutti, siamo l'Italia e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Se ci sarà Totti? Forse, non lo so. La mia finale ideale è Italia-Spagna".

Poi sull'ultima di campionato. "Andremo a Milano per fare la partita e portare a casa la vittoria con il gioco che abbiamo costruito in questi mesi. Poi speriamo che il Napoli faccia un passo falso col Frosinone, anche se sarà quasi impossibile".