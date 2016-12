Totti ai suoi tifosi: "Nel 2015 vi faremo felici"

08:17 - Intanto gli auguri: da Francesco Totti e non solo per la Roma e i romanisti. I grandi campioni sono grandi anche per questo. Poi la sfida, alla Juventus: l'altalena fra il meno 3 e il meno 1 non intacca lo spirito del capitano: che per il 2015, e ciò riguarda solo la Roma e i romanisti, augura, promette e sogna lo scudetto. Lo 0-0 col Milan è stato un mezzo stop. C'è più di mezzo campionato per correre accanto alla Juventus.

"I tifosi della Roma meritano il meglio e faremo tutto il possibile per renderli felici" nel 2015. All'indomani del pari interno col Milan che ha chiuso l'anno della squadra di Garcia, Francesco Totti invia i suoi auguri.

"Le festività invernali, il Natale e la fine dell'anno rappresentano più di ogni altro periodo l'occasione per dedicarci alle persone care, alla famiglia e a coloro che portiamo nel cuore" il messaggio del capitano attraverso il suo blog.

"In questi giorni il mio pensiero è rivolto a tutti, con un occhio particolare ai tifosi della Roma, esempio di passione e attaccamento - aggiunge Totti -. Meritano il meglio e faremo tutto il possibile per renderli felici. Auguro soprattutto salute e serenità. Sembrano parole semplici e scontate, ma dentro di esse c'è un cielo intero".