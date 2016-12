Tottenham, super-poker al City

Preziosissimo successo per il Tottenham che, nell'anticipo della settima giornata di Premier League, infligge un pesante 4-1 al Manchester City . Dopo il gol di De Bruyne al 25' su assist di Yaya Toure, gli Spurs pareggiano allo scadere del primo tempo con Dier . A inizio ripresa è Alderweireld a ribaltare tutto, poi le reti di Kane e Lamela blindano il risultato. Per i Citizen si tratta del secondo ko di fila dopo quello contro il West Ham.

IL RACCONTO DEL MATCHPellegrini lancia dal primo minuto Otamendi, Sterling e De Bruyne, i tre acquisti più esosi dell'ultima sessione estiva. E la supremazia terriroriale degli ospiti si concretizza con la rete proprio del trequartista belga al 25': Walker perde palla sulla trequarti offensiva, Yaya Toure orchestra il contropiede e serve l'ex Wolfsburg che di prima intenzione incrocia di destro e fredda Lloris. Per lui si tratta del secondo gol consecutivo in campionato. Due minuti dopo ci prova Sterling, ma l'estremo difensore francese è prodigioso nel mettere in corner.

Per i padroni di casa è la scossa decisiva. Al 32' il liscio di Otamendi concede il tiro dal limite a Kane che però non trova lo specchio. Passano nove minuti e l'attaccante inglese gira da pochi metri, ma Caballero ci mette una pezza e devia in angolo. E' il preludio al pari, che arriva a 60 secondi dal termine della prima frazione grazie alla rasoiata di Eric Dier dai 20 metri.

Nella ripresa l'inerzia del match non cambia e gli Spurs si portano subito avanti con Alderweireld, abile a mettere dentro di testa un cross dalla destra di Lamela e a sfruttare l'errore in uscita di Caballero. Al quarto d'ora ecco il tris: la punizione di Eriksen si stampa sulla traversa, sulla palla si avventa Harry Kane che così si sblocca in Premier. Lamela chiude definitivamente i conti al 78': l'argentino resiste al ritorno di Demichelis, supera il portiere avversario e insacca a porta vuota. Delirio al White Hart Lane, il poker è servito.

Un sabato pomeriggio da incorniciare per Pochettino che può guardare con fiducia alla trasferta di giovedì in Europa League contro il Monaco di El Shaarawy. Indicazioni negative invece per Pellegrini, in vista della gara di Champions in programma mercoledì a M'Gladbach. Il secondo ko di fila concede una ghiotta occasione ai cugini dello United che, in caso di successo casalingo contro il Sunderland, si ritroverebbero primi da soli.