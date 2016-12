Tottenham sprecone, il Leicester a +7 ora vede il titolo

Il sogno di Claudio Ranieri è sempre più vicino alla realizzazione, con tanti saluti a chi pensava che la 35esima giornata di Premier avrebbe avvicinato ulteriormente il Tottenham al Leicester. Niente di più scorretto, perché gli Spurs non riescono a tenere il passo dei rivali e si rendono protagonisti di una prova davvero opaca contro un avversario non irresistibile come il West Bromwich. I Baggies sono già salvi e hanno poco da chiedere al campionato, ma onorano l'impegno e alla fine strappano un punto a White Hart Lane. Un punto che può scrivere la storia del calcio inglese.



Si parte con un Tottenham arrembante, che colpisce il palo all'8' con Kane: il bomber inglese sfiora il 25esimo gol in Premier su assist di Alli, ma il legno gli nega la gioia della rete. I padroni di casa passano comunque al 33', quando un cross teso di Eriksen trova Vertonghen al centro dell'area: il belga finisce a terra assieme a Dawson, che mette nella propria porta. La squadra di Pochettino sembra accontentarsi e ha il fiato corto, al 73' arriva la beffa: angolo di Gardner, Lloris sbaglia del tutto i tempi d'uscita e proprio Dawson pareggia, gelando White Hart Lane.



Assalto finale poco organizzato e lucido, Tottenham-West Bromwich finisce 1-1: arriva dunque il regalo di Tony Pulis, che più volte in stagione aveva confessato di simpatizzare per il Leicester nella lotta per la Premier. La palla passa ora a Ranieri, che dall'alto dei suoi 76 punti può chiudere i conti già domenica ad Old Trafford: la sfida contro il Manchester United, impegnato nella lotta per l'Europa, è davvero complicata; ma per questo Leicester nulla sembra impossibile. E in ogni caso, basteranno due punti nelle ultime tre gare per laurearsi campione d'Inghilterra.