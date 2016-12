Totò Di Natale, i gol diventano 2OÒ 

10:38 - Duecento gol in Serie A, ma per Totò Di Natale meglio dire che sono 2OÒ. Così l'Udinese ha celebrato il suo capitano comprando una pagina sui tre quotidiani sportivi: "Un grande record, un grande campione, un grande uomo. Grazie Totò". Anche il bomber dopo lo storico traguardo ha voluto ringraziare tutti: "Dai compagni agli allenatori, ai miei genitori in cielo". La dedica è andata appunto a mamma e papà con uno sguardo al cielo dopo il gol record. Ora, però, Di Natale non ha nessuna voglia di fermarsi: "Adesso prendo Baggio a 205".