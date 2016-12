Torres scrive al Milan: "Sarò un vostro tifoso in più"

14:38 - Nonostante l'entusiasmo con cui è stato accolto a Madrid, Fernando Torres non si è dimenticato del Milan. "Ragazzi grazie per tutto. Mi dispiace partire così, ma è meglio per tutti. In bocca al lupo di cuore. Siete un bello gruppo, io sono un tifoso di più per voi. Stato un piacere giocare con voi ragazzi. Forza Milan! Scusami per il mio italiano", ha scritto nel messaggio inviato a Inzaghi e al suo staff.