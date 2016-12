Toronto, Giovinco dopo la tripletta: "Spero che Conte mi abbia visto"

Prosegue sempre meglio l'avventura di Giovinco negli Stati Uniti, dove ha già realizzato 11 gol in 17 presenze con la maglia del Toronto. Le ultime tre reti, tutte insieme, sono arrivate domenica nel match col New York City, terminato 4-4: "Un messaggio per Conte? E' un messaggio per me, ma spero che Conte mi abbia visto giocare - dice l'ex juventino -. Se mi aspetto la convocazione? Mi aspetto di far bene qui e di qualificarci per i playoff".