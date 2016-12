Toronto, che scherzo a Giovinco

Simpatico siparietto per Sebastian Giovinco al termine dell'allenamento, vittima dello scherzo dei compagni di squadra del Toronto Drew Moor e Will Johnson che hanno parcheggiato le loro auto attaccate alla Porsche della Formica Atomica impedendogli di entrare in macchina e lasciare il centro sportivo. A rendere pubblico lo scherzo, ideato dal capitano ed è romanista Michael Bradley, è stato Tsubasa Endoh sul suo profilo Instagram.