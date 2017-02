Toro, la voce dei tifosi: "Ragazzi, noi lottiamo. E voi?"

"Qui nessuno molla e nessuno mollerà, io per primo ma anche i giocatori". Sinisa Mihajlovic promette un Torino da battaglia fino alla fine della stagione nonostante gli ultimi risultati abbiano allontanato, e di molto, l'obiettivo Europa. "Se mi accorgo che qualcuno molla, non farà più parte della squadra, questo e' sicuro", promette il tecnico granata, rispondendo così ai tifosi che fuori dallo stadio hanno affisso lo striscione "noi continueremo a lottare per voi... voi cosa volte fare?".



"Nonostante la classifica, a tratti il Pescara ha fatto vedere un buon calcio. Sottovalutarlo sarebbe il modo migliore per non vincere la partita", dice a proposito dell'avversario di domani. Ancora a digiuno di vittorie nel 2017, Mihajlovic è convinto che il lavoro alla fine darà i suoi frutti: "Noi ci crediamo, lavoriamo tanto e sono sicuro che alla fine risolveremo i problemi uno alla volta".

Nessuno strascico per il rigore fallito da Iago Falque contro l'Empoli e per il litigio sul dischetto con Belotti. "I ragazzi si sono chiariti subito dopo la partita - assicura capitan Benassi -, sul rigore siamo stati ridicoli, ma la squadra è unita".