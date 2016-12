Toro, la maledizione degli attaccanti: anche Martinez infortunato

Continuano gli infortuni muscolari in casa Torino . Dopo i forfait di Ljajic e Belotti , la maledizione colpisce anche Josef Martinez , costretto ad uscire in barella nel corso della partita di qualificazione Mondiale tra il suo Venezuela e l'Argentina. L'attaccante granata, che aveva segnato il gol del momentaneo 2-0, ha accusato un dolore alla coscia destra staccando di testa su rilancio del portiere e ha immediatamente chiesto il cambio.

L'entità dell'infortunio è ancora tutta da chiarire, ma le immagini del giocatore dolorante mentre viene portato fuori dal campo non sono un buon segnale. Il Toro doveva già fare i conti con i problemi muscolari di Ljajic (due mesi di stop) e Belotti (out tre settimane) e contro l'Atalanta avrà gli attaccanti contati. A disposizione di Mihajlovic rimangono Maxi Lopez (reduce da un infortunio), Iago Falque e il giovane Lucas Boyé, arrivato in estate dal River Plate.