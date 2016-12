Torino, Ventura: "Tante assenze ma convinti di far bene" 

20:16 - Tante assenze ma molta fiducia: così il Torino alla vigilia dell'appuntamento di Europa League contro l'Hjk Helsinki. "Siamo arrivati in Finlandia un po' in emergenza - ha dichiarato il tecnico granata Giampiero Ventura - ma vogliamo far bene e proseguire il cammino europeo. Siamo consapevoli che tre punti sarebbero una bella ipoteca sul passaggio del turno e dispiace venire qui senza alcuni giocatori: sappiamo che affronteremo una squadra forte".

"Una squadra - ha continuato Ventura - che ha vinto il proprio campionato e che ci tiene molto a fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Quando sono venuti all'Olimpico si sono chiusi molto in difesa, qui credo attaccheranno maggiormente dato che giocheranno in casa. In Europa è diverso rispetto al campionato: ad eccezione dell'andata contro i finlandesi si cerca sempre di giocare e di spingere".



Un Toro che fa meglio in Europa che in Italia: "La squadra in estate è stata quasi totalmente cambiata sia negli interpreti che nel modo di giocare: è un peccato aver lasciato qualche punto per strada in campionato, ma la squadra si sta esprimendo positivamente su entrambi i fronti su cui è impegnata. Barreto? E' un calciatore importante che deve mettersi a disposizione della squadra per rendersi importante. Molinaro? Deve rientrare da un infortunio e giocare sul sintetico non è il massimo. Lo valuteremo tra oggi e domani mattina. In alternativa è pronto Masiello che, benché non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe, può essere una pedina molto utile".

Questa la lista dei 18 calciatori convocati per la sfida di Helsinki. Non convocati Bovo, Moretti, Vives, Maksimovic e Amauri, vittima di un attacco influenzale dell'ultimo minuto. Ecco i chiamati: Portieri: Gillet, Padelli. Difensori: Gaston Silva, Dalmasso, Darmian, Glik, Jansson, Masiello, Molinaro. Centrocampisti: Benassi, El Kaddouri, Sanchez Mino, Nocerino, Gazzi. Attaccanti: Larrondo, Martinez, Quagliarella, Edera.