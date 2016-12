Torino: Ventura perde Immobile per 30 giorni

La sconfitta contro la Juve brucia ancora, gli errori di Rizzoli hanno fatto infuriare l'ambiente granata e per Ventura arriva ora l'ennesima tegola: Immobile dovrà stare lontano dai campi per un mese circa. In soldoni vuol dire che salterà di sicuro le gare contro Inter, Atalanta e Bologna per tornare in campo il 20 aprile nella difficile trasferta contro la Roma.



Il Toro ha cinque punti di vantaggio su Carpi e Palermo terzultimi a parimerito, ma non può di certo dormire sonni tranquilli, visto che nelle ultime otto giornate deve ancora affrontare Inter, Roma e Napoli e ha due scontri diretti contro Atalanta e Udinese. Toccherà a Maxi Lopez non far rimpiangere l'attaccante napoletano.