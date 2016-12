Torino, Ventura orgoglioso: "Abbiamo scritto la storia"

23:52 - L'impresa a Bilbao ha reso raggiante Giampiero Ventura: "Abbiamo giocato con ambizione - ha spiegato il tecnico del Torino -. Ora abbiamo scritto la storia, siamo la prima squadra italiana a vincere al San Mames. Siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Abbiamo superato una tappa difficile ma il nostro duro lavoro è stato ripagato dal risultato del campo". Felice anche Darmian: "La dedichiamo ai tifosi".

DARMIAN: "DEDICATO AI TIFOSI"

A fine partita ai microfoni di Premium Calcio ha parlato il match winner di Athletic-Torino 2-3, Matteo Darmian: "Sono felice per il gol ma ancora di più per la qualificazione. Non posso che dedicare tutto questo ai tifosi che ci hanno seguito anche qui. Alla fine si sentivano più loro che tutti gli altri. Lo dedico anche alla mia fidanzata e alla famiglia. Questa vittoria ci resterà nel cuore per sempre, è il giusto premio per gli sforzi fatti fino a questo momento. Non ci siamo disuniti dopo il pari subito ed anzi abbiamo continuato a giocare e a pressare alto. Così abbiamo portato a casa partita e qualificazione".