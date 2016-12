Torino, Ventura: "Impossibile dire no alla Nazionale"

Con Antonio Conte sempre più verso la Premier e meno sulla panchina azzurra, è partita la caccia al possibile nuovo ct. Allegri, Mancini, Mazzarri sono i nomi più gettonati ma sono in rialzo le quote di Giampiero Ventura. L'allenatore del Torino ne ha parlato nella conferenza stampa pre-Milan: "Ho un contratto fino al 2018 ma non si può dire di no alla panchina dell'Italia. Sarebbe il coronamento di una carriera".