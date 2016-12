Torino, Ventura: "Il portiere del Brugge ha fatto parate straordinarie"

23:51 - Giampiero Ventura sorride amaro al termine di una partita in cui al Torino è mancata solo la vittoria. Colpa del portiere del Brugge. "Ha fatto 3 o 4 parate straordinarie, è stato incredibile su Martinez e Larrondo. Il fatto positivo, però, è che abbiamo fatto la partita contro una squadra prima in Belgio e con una sola sconfitta subita in stagione. A volta non va bene niente e bisogna avere pazienza perché prima o poi passerà", ha detto.

E pensare che in campionato le cose non vanno certo bene... "In Europa tutte le squadre giocano per vincere e ci sono gli spazi per giocare. In campionato, invece, abbiamo incontrato squadre che marcavano con le punte e senza un episodio e una giocata facciamo fatica. La classifica è deficitaria, ma senza tre rigori sbagliati sarebbe diversa. A volte i giudizi sono solo in base al risultato e quando non lo ottieni, si è meno sereni ed è difficile osare", ha aggiunto. Domenica c'è il derby con la Juve: "Questa partita mi ha rinfrancato, cercheremo di sfatare il tabù che non ci vede vincenti da un po'. Adesso riposiamo e poi speriamo di ripetere questa prestazione".