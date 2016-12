Torino, Ventura: "Dopo mesi allucinanti la vittoria che ci voleva: sono orgoglioso"

Un successo per scacciare tre mesi pazzeschi. Questo il pensiero di Giampiero Ventura dopo il 2-1 inflitto dal suo Torino all'Inter: “Queste vittorie servono, a noi in particolare perché siamo reduci da tre mesi allucinanti per mille motivi. Questa squadra stasera ha dimostrato che quando gioca è capace di fare cose straordinarie e del resto non puoi vincere a San Siro senza fare una grande partita. Abbiamo vinto meritatamente, al di là della doppia espulsione che chiaramente ci ha agevolato".



"Nel primo tempo non abbiamo concesso niente, a parte il rigore. Sono contento per i ragazzi, per la società e per i tifosi che hanno sofferto un po’: spero che in questo finale di campionato riusciremo a tirare fuori grande entusiasmo. In questi quattro anni abbiamo costruito qualcosa di fantastico e tre mesi negativi non possono cancellare quattro anni di lavoro. Abbiamo avuto un momento di difficoltà ma la squadra ha imparato che non si esce dai momenti negativi con le parole ma attraverso il gioco. Belotti è da Nazionale? E’ il primo anno che gioca con un po’ di continuità, ha già fatto il suo record di gol personale. Fa i movimenti nei tempi giusti, giocherà in Nazionale, non so quando ma ci giocherà. Deve continuare a lavorare, ha la voglia, la testa e le qualità per arrivarci. Io prossimo CT azzurro? Si parla molto di me, di dove vado e di chi arriverà al mio posto. E’ una situazione bizzarra perché ho un contratto di due anni e resto qui. Io voglio solo il bene del Torino ”