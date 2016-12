Torino, Ventura: "Contento della reazione, non abbiamo mai mollato"

L'allenatore granata analizza così la partita contro la squadra di Garcia: "Tatticamente abbiamo fatto molto bene, non abbiamo concesso niente e poi abbiamo perso sempre l'attimo per l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato la scelta degli ultimi passaggi, potevamo essere molto più pericolosi di quello che siamo stati. Quello che era importante per noi era confrontarci sul piano tattico contro una squadra che viste le difficoltà avrebbe fatto una partita importante. Faccio un in bocca al lupo alla Roma in Champions perché abbiamo bisogno di squadre italiane in Europa. La prestazione di Belotti? Sono contento della sua partita, ha lavorato per la squadra, ha preso il rigore, è arrivato in ritardo in due o tre occasioni. Ha sbagliato solo alla fine del primo tempo quando ha tirato invece di servire un compagno. Ha 22 anni e ha ancora ampi margini di miglioramento".



Il Torino ha trovato l'1-1 nel finale grazie a un rigore molto contestato: "Questa squadra è quella del rigore nel derby, del gol annullato a Palermo - dice Ventura -. Dico le stesse cose che ho detto anche in quei casi, parlo della partita e non degli episodi che lasciano il tempo che trovano. Il rigore ha la stessa valenza di quelli che non ci hanno dato, comunque è un episodio difficilissimo da giudicare. La 193.ma panchina con il Torino? E' un record di cui vado molto fiero, perché qui cadevano tutti, io sono invecchiato ma sono ancora qua".