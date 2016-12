Torino, Ventura: "Con l'Helsinki gara delicata" 

16:23 - Il Torino ospita l'Helsinki con un solo obiettivo: continuare a sognare in Europa League. "Siamo primi nel girone dopo un buon inizio - ha detto mister Giampiero Ventura - . L'Europa League è diversa dal campionato perché le squadre ti lasciano giocare di più e le partite sono meno tattiche. Sarà una gara molto delicata perché con noi loro hanno l'ultima carta da giocarsi per passare il girone". Sul turnover: "Non è facile, ma abbiamo tutti titolari".

Poi si parla dei singoli: "Benassi? Ha bisogno di tempo e va aspettato, non dimentichiamo che stiamo parlando di un ragazzo del 1994. A fine anno saranno tutti soddisfatti di lui. Gaston Silva e Martinez? Non è facile apprendere le conoscenze in campionato dove ci sono tre punti in palio, molto meglio farlo in Europa dove non c'è da giocarsi il proprio obiettivo partita dopo partita. In coppa c'è meno pressione e sono convinto che a fine anno parleremo di giocatori importanti, l'unica cosa da fare è non drammatizzare i risultati negativi. Maksimovic? Se avrà la voglia e l'umiltà della passata stagione certamente tornerà protagonista. Ha avuto qualche problema ma ora è con noi a tempo pieno e se vorrà potrà diventare un elemento cardine di questa squadra e un possibile uomo mercato, domani sera sarà in campo in quella che sarà una partita importante ma non decisiva". Capitolo a parte per il portiere e Amauri: "In porta giocherà Padelli perché Gillet è già sceso in campo domenica in campionato. Daniele si sta ritrovando ed è una cosa importante per sé stesso e per il Toro. Amauri sta lavorando, speriamo segni, ma non è quello il problema. Ciò che conta è la prestazione a livello tattico e fisico, mi aspetto un passo avanti rispetto a domenica e il gol sarà una naturale conseguenza". Proprio il mal di gol è uno degli aspetti da curare: "Abbiamo segnato poco ma creato molto, e questo è un segnale importante; il nostro obiettivo è quello di giocare bene a calcio e di creare tanto, e i gol arriveranno di conseguenza. La qualificazione è nelle nostre mani, la vogliamo e faremo di tutto per prendercela". L'importante sarà giocare da squadra come sempre. "In questi anni la nostra forza è sempre stata il gruppo, dai tempi di Di Cesare, Sgrigna e Antenucci. Abbiamo sempre superato gli ostacoli con grande compattezza", le sue parole. Non dimenticando che di fronte c'è un avversario da non sottovalutare. "Sappiamo che sono in grado di cambiare radicalmente schemi e tattiche di gioco, anche a partita in corso". Certo, ci sarebbe bisogno di tutti i tifosi... "Lo stadio non sarà pienissimo? Di certo non è una cosa che fa piacere, perché vorremmo sempre vedere tutta la gente vista contro il Bromma, non so dove possiamo arrivare ma sarebbe certamente bello arrivarci insieme ai nostri tifosi".

Intanto il torino ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida all'Olimpico contro l'HJK Helsinki:

Portieri: Jean François Gillet, Daniele Padelli

Difensori: Cesare Bovo, Matteo Darmian, Kamil Glik, Pontus Jansson, Nikola Maksimovic, Cristian Molinaro, Emiliano Moretti, Gaston Silva

Centrocampisti: Marco Benassi, Omar El Kabbouri, Antonio Nocerino, Juan Sanchez Minho, Giuseppe Vives

Attaccanti: Amauri, Vitor Barreto, Josef Martinez, Fabio Quagliarella