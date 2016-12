Torino, Ventura: "Con l'Athletic Bilbao voglio l'impresa"

23:23 - L'avventura europea del Torino passa dal San Mames di Bilbao. Contro l'Athletic si parte dal 2-2 dell'andata: "E' un momento importante per la nostra società - ha commentato Ventura -. E' bello e stimolante giocare in uno stadio così. Non sarà facile, ma abbiamo voglia di giocare e se facciamo bene le nostre cose possiamo farcela". La sfida non è semplice: "Vogliamo l'impresa e sono voglioso di verificare la personalità di questa squadra".

"Non dobbiamo commettere ingenuità - ha continuato il tecnico del Toro in conferenza stampa -. All'andata sul primo gol ci siamo fatti sorprendere. Loro sono molto forti, ma se giochiamo come sappiamo possiamo farcela. Il problema non è di uomini ma di conoscenze: nel momento in cui sappiamo cosa fare non conta più chi lo fa, ma come lo si fa. L'Athletic parte col vantaggio del risultato dell'andata e della possibilità di giocare in casa il ritorno. Però sono curioso di verificare la personalità e la mentalità del mio Torino. Occorrerà serenità".

L'avversario non è semplice: "Temo l'Athletic per quello che rappresenta e per lo stadio, ho un grande rispetto per loro. Sono un gruppo forte che non dipende dalla giocata del singolo. Vedremo il loro atteggiamento e ci adatteremo ma già al sorteggio sapevamo di avere di fronte una grande squadra".