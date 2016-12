Torino, Ventura: "Col Copenaghen non ammetto sbavature"

18:31 - "Loro sono abituati a giocare nelle coppe e l'anno scorso hanno inciso nell'eliminazione della Juve in Champions, quindi non saranno ammesse sbavature o cali di tensione". Parole di Giampiero Ventura, allenatore del Torino che si prepara ad affrontare il Copenaghen nel secondo match della fase a gironi di Europa League."Vittoria alla nostra portata, e coi tre punti si potrebbe puntare al passaggio del turno", ha aggiunto il tecnico.

"La vittoria è alla nostra portata, a patto di avere ancora voglia e curiosità. Fare i tre punti creerebbe i presupposti necessari per poter puntare al passaggio del turno". Ventura punta quindi all'approdo ai sedicesimi di finale in un Gruppo B che vede, oltre al Torino, la presenza di Club Bruges, Helsinki e Copenaghen. Dopo il pareggio per 1-1 in Belgio, quella contro la squadra di Solbakken è una partita chiave per Quagliarella e compagni, che dopo un avvio terribile di campionato sembrano aver ritrovato la giusta direzione dopo la vittoria esterna col Cagliari ed il pareggio all'Olimpico nell'ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina.

Intanto il Torino ha ufficializzato la lista dei convocati: Jean François Gillet, Daniele Padelli, Matteo Darmian, Kamil Glik, Pontus Jansson, Nikola Maksimovic, Cristian Molinaro, Emiliano Moretti, Gaston Silva, Marco Benassi, Omar El Kaddouri, Alessandro Gazzi, Juan Sanchez Miño, Giuseppe Vives, Amauri, Marcello Larrondo, Josef Martinez e Fabio Quagliarella.