Torino: Ventura, che lite con un tifoso granata 

11:56 - Finale caldo del derby allo Juventus Stadium. Da una parte il bellissimo gesto tecnico di Andrea Pirlo, dall'altra Giampiero Ventura ha perso la testa. L'allenatore del Torino ha litigato vistosamente con un tifoso granata in tribuna portando il pollice alla gola. Le telecamere lo hanno ripreso e a mente fredda il tecnico si è scusato: "Insultava i miei giocatori, ma tornassi indietro non lo rifarei".

Ventura non si è nascosto e ha spiegato i motivi che lo hanno portato a quella reazione: "Non si può vedere un tifoso che insulta i giocatori dopo che per 90 minuti hanno dato tutto. È una cosa che mi fa arrabbiare: una persona così non deve più parlare di crescita e programmazione, uno così non merita di venire allo stadio. Poi è chiaro, c'è un rammarico: cerco di insegnare a ragazzi di 19-20 anni come ci si comporta e poi per 5 secondi di rabbia... Io dico che ci vuole sempre rispetto".