Torino-Sampdoria 2-0: Quagliarella fa volare i granata

LA PARTITA

Se non soffrirà di vertigini questo Torino è destinato a volare alto, altissimo. Nel 2-0 dei granata alla Sampdoria si sono visti tutti gli ingredienti di un'ottima squadra in grado di dominare, colpire, affondare l'avversario nel primo tempo e di soffrire senza scomporsi nella ripresa. Insomma, Ventura ha plasmato un gioiellino mica male e per il momento si può godere il secondo posto con un sorriso a trentadue denti. Diverso l'umore di Zenga. La sua Samp ha regalato un tempo all'avversario e la grinta messa in campo nella ripresa non ha portato i suoi frutti. L'approccio sbagliato, come a Napoli, rimane un tasto dolente su cui lavorare.

Il gran merito del successo va però ricondotto alla prova del Torino con un primo tempo disarmante per supremazia tecnica, fisica e territoriale. Dopo un quarto d'ora di studio, l'atteggiamente rinunciatario della Sampdoria è crollato sugli esterni dove Molinaro da una parte e soprattutto Bruno Peres dall'altra hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Al 18' la svolta: il brasiliano, all'ennesima volata sulla destra, disegna un cross perfetto che Quagliarella schiaccia in rete di testa. Sei minuti più tardi l'attaccante firma l'ennesima doppietta da ex, e quindi senza esultanza, che di fatto mette i titoli di coda sulla prima parte di gara che non cambierà più nel risultato per pura casualità.

Nella ripresa infatti gli ospiti scendono in campo con un piglio decisamente diverso, più coraggiosi, ma colpevolmente in ritardo. Ed è proprio qui che il Torino ha dimostrato di aver compiuto uno step importante nel saper soffrire. Muriel ed Eder sfiorano il gol in apertura costringendo Moretti a un intervento al limite della regolarità sulla linea di porta, poi sono Correa e lo stesso Eder a impegnare Padelli con buone trame offensive. I granata si affidano al contropiede trascinati da uno straripante Acquah, ma Maxi Lopez - come Belotti nel primo tempo - non ha la stessa vena offensiva del Quaglia e non capitalizza.

Poco importa, per il secondo posto basta così e all'Olimpico - stregato per i blucerchiati - si scatena la festa. Le altezze ci sono, starà a Ventura evitare che la squadra soffra di vertigini.