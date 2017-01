Torino, Sacchi elogia Belotti: "Un centravanti fuori dalla norma"

Di centravanti ne ha allenati tanti. Tecnici, fisici, potenti, raffinati. Di movimento o rapinatori d'area. Forti di testa, educati di piede. Prime punte classiche, uomini soli al comando, punte al servizio del gol, qualcuno egoista, qualcun altro meno. Insomma, Arrigo Sacchi docet. E quando parla, quando elogia un giocatore, lo fa a ragion veduta. E le parole usate per definire Andrea Belotti sono decisamente pesanti: "Fuori dalla norma!". Tradotto: eccezionale! Ecco chi è l'attaccante granata per l'Arrigo nazionale: "Un centravanti capace di fare reparto da solo, di segnare e tenere alta la squadra, di lottare e giocare a calcio".



Ancora una partita superlativa quella contro il Milan di ieri sera. Ancora una prestazione che giustifica appieno la clausola da 100 mln con cui il presidente Cairo ha voluto blindarlo, nella consapevolezza che un centravanti così è destinato a finire, anzi è già finito, nel mirito delle big d'Europa. Ma, tempo al tempo: per ora se lo gode il Torino. E chi dal Toro è passato e ora rappresenta l'Italia: il ct Ventura, che proprio di granata lo ha voluto vestire nel 2015.



Dodici gol la prima stagione sotto la Mole, già 16 ora (14 in campionato e 2 in coppa Italia). Cinque presenze in Nazionale e 3 reti. A 23 anni compiuti da meno di un mese. Non male, insomma!