Torino-Roma 1-1: Pjanic e Maxi-rigore, tutto nel finale

LA PARTITALa Roma (Garcia) senza possibilità di appello, o quasi, perdipiù con il bivio di Champions alle porte dov'è proibito sbagliare. E il Torino ripresosi -benone- dopo un momento oscuro, ma si sa che Ventura ha dalla sua esperienza, stoffa e bravura. Eccoci a questa sfida che vale un destino, quello giallorosso.

Ed ecco un avvio che fa presagire chissà cosa. Al 4' è Belotti che a due passi da Szczesny calcia in scivolata e trova il piede del portiere che nega il gol. Al 6' è Bruno Peres che calcia da lontano, Digne devia e la palla sfiora il gol-autogol. Sono minuti di confusione nelle retrovie giallorosse, ma l'angoscia di Garcia finisce qui. All'11' tocca a Dzeko deviare di testa verso il centro dell'area piccola del Toro, il ritardo di Iago Falque è decisivo per evitarsi il piacere del gol.

Bene. Inizio straricco di emozioni. Poi puf, ogni scintilla si spegne. Da qui alla fine del primo tempo la cosa più rilevante è il ko di Gervinho che esce -dicono per precauzione al 25'- e al suo posto entra il misterioso Iturbe. La seconda cosa è la rissa prolungata tra Florenzi e Acquah che al 36' sono ammoniti e faticano a placarsi. Poi il possesso-palla di una Roma lontana chilometri dai piaceri del bel gioco che fu, solo passaggi da fermo orizzontali e allunghi verticali sbagliati. E l'attenta (solita) difesa torinista, che prova qualche contropiede: Belotti ne spreca uno al 43' beccandosi i moderati rimbrotti dei suoi. Riposo.

Qualcosa di più, nella ripresa. Un pizzico di coraggio, reciproco. Come Bruno Peres che semina quattro avversari con una volata di 50 metri: peccato poi passi la palla al portiere romanista. O come Nainggolan che dal limite impegna Padelli, parata a terra. Cresce un poco Iturbe, si fa vedere ancora Bruno Peres. Punture di spillo, fermo restando il quasi riposo dei portieri, visto che i palloni calciati in porta sono una rarità.

Cambi in corsa: Maxi Lopez rileva Quagliarella, che assai poco s'è visto. Nainggolan è chiamato in disparte da Garcia: ammonito, sfiora il rosso e lo salva un mezzo (o di più?) perdono dell'arbitro Damato. Meglio sostituirlo, con Vainqueur. La qualità della partita, modesta assai, non cambia. E un brivido corre per il Toro quando Iturbe, di testa, sfiora il colpo al 31', pallone da calcio d'angolo.

Pare lo 0-0 più scritto e solido che si possa immaginare, ma al 39' Pjanic su punizione cerca un cross verso il centro della porta e su quel pallone molle e a parabola molti saltano, nessuno devia e Padelli si addormenta: Roma in vantaggio. Chi se lo aspettava? E finita non è. Perché al 47' st in pieno recupero Dzeko calcia addosso a Padelli la palla del 2-0 e un minuto dopo Belotti in area è toccato da Manolas, cade e per il giudice di porta è rigore. Così indica a Damato, che lo assegna: Maxi Lopez al 49' spiazza il portiere e chiude per l'1-1. Giusto epilogo. Al di là delle proteste di Garcia e dei suoi che già assaporavano quei 3 punti.