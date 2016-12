Torino, rinasce il Filadelfia: posata la prima pietra

Gioia, commozione, entusiasmo. A Torino è il grande giorno del Filadelfia , lo "stadio degli Invincibili" che dopo venti anni di attesa e rabbia tornerà a brillare per la gioia dei tifosi granata. Cinquemila quelli presenti sul prato che ospitò il Grande Torino per la posa della prima pietra della ricostruzione esattamente 89 anni dopo l'inaugurazione del vecchio impianto. Alla cerimonia presenti anche Paolo Pulici e il presidente Urbano Cairo .

Dopo anni di tira e molla il popolo granata è tornato a casa. Sul web l'hashtag dilaga ma tifoseria, dirigenza e squadra al completo si sono mosse per non mancare alla cerimonia di ricostruzione dello storico Filadelfia. Nei programmi della Fondazione Filadelfia l'inaugurazione dovrà essere il 17 ottobre del prossimo anno quando lo stadio compirà 90 anni esatti dall'inaugurazione e lo farà con un restyling deciso.



Sul prato calcato dal Grande Torino si sono radunati circa 5mila tifosi granata che hanno assistito alla cerimonia vera e propria con gli interventi ufficiali e quelli di Pulici e Cairo. E' seguita poi la posa della prima pietra e la benedizione del nuovo cappellano granata. Per l'occasione è stata preparata una maglietta celebrativa il cui ricavato verrà utilizzato per finanziare le parti di impianto non ancora coperte interamente dal punto di vista economico.