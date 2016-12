Torino, Quagliarella a Tiki Taka: "Scudetto? la Juve sempre favorita"

10:24 - Un occhio al futuro e uno al suo recente passato. Fabio Quagliarella torna a parlare della "sua" Juventus e lo fa a "Tiki Tika - Il calcio è il nostro gioco", la trasmissione di Italia 1 condotta da Pierluigi Pardo. "La Juventus contro il Sassuolo l'ho vista meno bene rispetto alle altre partite, ma per me rimane la favorita. Anche se la Roma gioca un calcio spettacolare e a me piace tantissimo", dice l'attaccante ora al Torino.

Inevitabile la domanda sulle polemiche scatenatesi dopo Juve-Roma: "Ho giocato spesso contro le grandi squadre, ho subìto episodi a sfavore, ma non ho mai avuto il dubbio che gli arbitri le favorissero: l'arbitro può sbagliare, come io posso sbagliare un gol a due metri dalla porta".

Tornando in casa Juve, ecco servito il caso Vidal?: "Arturo è un ragazzo eccezionale ed un professionista serio: senza di lui la Juventus perde tanto".

Da una sponda all'altra di Torino, prima bianconero, poi granata: "A inizio anno al Toro si parlava di attacco in crisi, ma io non ero preoccupato, ero più preoccupato del fatto che non creavamo occasioni: preferisco sbagliare dei gol che non avere nemmeno occasioni. Con Conte non ho mai avuto particolari problemi: ho sempre dato il massimo sia che venissi impiegato 5 minuti sia una partita intera e anche quando non giocavo, poi sono stato escluso dalla lista Uefa ed è stato brutto. Non credevo di meritarmelo, ma l'ho presa con serenità e poi quest'estate ho deciso che volevo giocare. Le opzioni che ho dato al mio procuratore erano Napoli, Torino e Sampdoria".

E proprio sul Napoli e sul suo rapporto con la città partenopea spiega: "A Napoli alcuni pensano ancora che sia stato io a volermene andare, ma non è così: ognuno ha detto la sua e sono uscite cose non belle nei miei confronti. Ma io l’azzurro lo tengo sempre nel cuore, anche se mi dovessero fischiare: a volte due innamorati si lasciano senza che ci sia un vero perché. Giovedì contro l’Helsinki sarà difficile ma importante: se la riuscissimo a vincere faremmo un bel passo avanti. A Torino ho trovato grande entusiasmo, è una società che vuole arrivare in alto, ha grandi ambizioni. Ma ci vuole tempo: piano piano i risultati stanno arrivando, dobbiamo seguire mister Ventura. La Nazionale? Io sono sempre a disposizione...".