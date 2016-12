Torino, presentato Hart: "Avevo bisogno di giocare. Qui c'è grande organizzazione"

"Ho scelto il Toro perchè qui c'è una grande passione e una grande organizzazione societaria ". Così il neo portiere granata, Joe Hart, si è presentato in conferenza stampa. Non è mancato un riferimento al City e a Guardiola : "In Inghilterra gli ultimi tempi sono stati particolari, io volevo giocare e per questo ho scelto di venire a Torino". Un grazie particolare a Cairo : "Il presidente mi ha fatto sentire a casa ".

Il portiere inglese si è poi soffermato sulle differenze tra Italia e Inghilterra dichiarando che "sono due idee di calcio differenti, al City ho trascorso una decina di anni dove sono stato molto bene. Spostarsi in un altro paese è particolare e difficile ma parte della carriera".

Ora la prima cosa fondamentale da fare sarà "imparare l'italiano per poter comunicare con i compagni e vivere la città". Le prime impressioni comunque sono "ottime, Torino è una bellissima città e c'è una grande organizzazione societaria. Sono molto eccitato per questo progetto e per questa stagione".



Ringraziamento speciale sia al presidente, Urbano Cairo, che all'allenatore, Sinisa Mihajlovic che "mi hanno convinto ad accettare quest'avventura in Serie A". I propositi sono di "migliorare ogni giorno facendo un grande lavoro " , dimenticando al più presto l'errore di Bergamo che è costato la sconfitta ai granata.



Non poteva mancare un riferimento alla rivalità cittadina con la Juventus : "So che c'è anche la Juve ma il Toro è uno dei migliori club della Serie A, il derby è una partita importante ma ora sto solo pensando alla prossima sfida con l'Empoli, non mi interessa altro".



Poi svelato il suo modello di riferimento come portiere: "Sono cresciuto osservando David Seaman, poi è diventato un amico e mi ha dato molti consigli. In Europa ci sono portieri fantastici come Neuer e Buffon, portiere fantastico di ispirazione per chi interpreta questo ruolo".