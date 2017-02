Torino-Pescara 5-3: Belotti è super, Benali salva l'onore degli abruzzesi

Prima vittoria nel 2017 per il Torino che contro il Pescara si è imposto con un pirotecnico 5-3. Al "Grande Torino" ai granata sono bastati pochi secondi per trovare il vantaggio con Iago Falque, ma il dominio in campo si è trasformato in una pioggia di gol. A segno anche Ajeti e Belotti nel primo quarto d'ora; Ljajic e ancora Belotti nella ripresa, sfruttando gli errori di Bizzarri. Autorete di Ajeti e doppietta di Benali nel finale.