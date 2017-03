Torino-Palermo 3-1: il "Gallo" Belotti canta tre volte

Belotti non si ferma più e il Torino può sorridere con il 3-1 al Palermo. Granata in difficoltà per un'ora e sotto per il destro vincente di Rispoli al 30'. Nella ripresa si è scatenato il "Gallo" Belotti, l'ex di turno, capace di ribaltare il risultato con tre reti in otto minuti. Al 73' Belotti, capocannoniere con 22 gol, sfrutta l'uscita a vuoto di Posavec; poi tra il 76' e l'81' capitalizza le punizioni di Ljajic. Al 78' espulso Balogh.